Bonanni sicuro: "Allegri è in discussione per il Napoli, ma non può mandarlo via"
La posizione di Massimiliano Allegri continua a far discutere dopo il difficile avvio di stagione del Napoli. L'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso forti perplessità sulla scelta del tecnico livornese, soffermandosi anche sull'emergenza infortuni e sulla preparazione atletica degli azzurri.
Bonanni: "Allegri è in discussione, qualcosa non funziona nella preparazione"
"È in discussione, anche per la società, ma non verrà tolto. Non credo che il Napoli possa permettersi il lusso di mandarlo via. Io non sono mai stato convinto della scelta fatta, il Napoli aveva bisogno di un altro allenatore. C'è qualcosa che non va anche nell'allenamento. Prima di trovare una soluzione drastica, per il contratto blindato, bisogna fare delle riflessioni su cosa si fa come preparazione e allenamenti. Qualcosa non sta funzionando", le parole di Massimo Bonanni.
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