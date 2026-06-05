Allegri e non Italiano? Di Fusco: "Sempre sostenuto che servisse allenatore con spalle larghe"

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Raffaele Di Fusco a Radio Napoli Centrale: promuove la scelta Allegri per il Napoli e indica difesa e attacco come priorità del mercato azzurro.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco: "Dopo due anni di Conte, il Napoli poteva rischiare con una scelta di allenatore differente da Allegri? L'eredità è pesante. Tra Allegri e Italiano ho sempre sostenuto che servisse un allenatore con spalle larghe. Migliorare il secondo posto è vincere lo Scudetto. Dove puoi fare meglio è la Champions e Allegri ha esperienza sotto questo punto di vista. Max è un grande gestore. Ha portato la Juventus in Champions, con una società fallita.

Le parole di De Laurentiis su KDB e Lukaku come le percepisco? Si vedrà con il nuovo allenatore, cosa deve dire il presidente. Penso che abbia detto ciò che voleva dire. Decideranno di restare o meno dopo un colloquio con il nuovo allenatore.

Allegri partirà davvero con il 4-3-3? La squadra si fa quando si ha una rosa completa o quasi. Penso che possa partire con un 4-3-3, ma questa è una rosa dove tu ti puoi sbizzarrire. Puoi fare diversi moduli.

I reparti da rinforzare? L'attacco, con Hojlund. Poi bisogna capire cosa farà Anguissa e se prendere Rabiot. E dietro c'è bisogno di un esterno basso e un centrale. C'è anche il rebus portieri. Il Napoli ha bisogno di 1 o anche 2 elementi in difesa. C'è da lavorare sul mercato".