Allegri su Favasuli e Badiashile: "Uno giovane e l'altro di esperienza, si stanno integrando"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nella sua lunga intervista ha parlato dei due nuovi acquisti Favasuli e Badiashile.

Nel corso della sua intervista ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato anche del rapporto con la città: "Napoli è una città passionale, che vive per il Napoli. Dobbiamo mettere grande serietà professionale e soprattutto grande entusiasmo per cercare di portare a casa dei risultati".

Allegri su Favasuli e Badiashile

Poi in un altro passaggio sui nuovi acquisti il tecnico livornese si è soffermato sugli unici due arrivati, Favasuli e Badiashile, parlandone così: "Sono arrivati Favasuli e Badiashile, uno giovane e l'altro con esperienza internazionale. Si stanno integrando in un gruppo già forte".