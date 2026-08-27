Allegri su Favasuli e Badiashile: "Uno giovane e l'altro di esperienza, si stanno integrando"
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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nella sua lunga intervista ha parlato dei due nuovi acquisti Favasuli e Badiashile.
Nel corso della sua intervista ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato anche del rapporto con la città: "Napoli è una città passionale, che vive per il Napoli. Dobbiamo mettere grande serietà professionale e soprattutto grande entusiasmo per cercare di portare a casa dei risultati".
Allegri su Favasuli e Badiashile
Poi in un altro passaggio sui nuovi acquisti il tecnico livornese si è soffermato sugli unici due arrivati, Favasuli e Badiashile, parlandone così: "Sono arrivati Favasuli e Badiashile, uno giovane e l'altro con esperienza internazionale. Si stanno integrando in un gruppo già forte".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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