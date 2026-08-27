Calciomercato Napoli, Paganini: "Possibilità alte per Guiu! Lang? C'è ancora il Galatasaray"

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Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato, parla del calciomercato del Napoli, a cominciare dalla ricerca dell'attaccante.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport: “Qualche giocatore importante è arrivato, da qui alla fine non mi aspetto botti eccezionali. A Napoli qualcun altro potrebbe arrivare, Gabriel Jesus ha lo stesso procuratore di Allegri, è un giocatore che verrebbe in una piazza importante che gioca la Champions per cui ci sono tutte le condizioni per chiudere questa operazione con la cessione di Lucca e Lang. Se poi si preferisce fare la terza punta anziché giocare titolare nel Napoli partiamo male e vale la pena cercare di inserire al meglio Lucca e Lang. Guardate cosa sta succedendo a Leao: il Galatasaray gli dà 10 milioni di euro e al Milan 50, ma lui preferisce andare in Inghilterra all’Aston Villa. Se salta Leao, è Lang il nome per il Galatasaray. C’era stato un sondaggio dell’Atalanta che però ha abbandonato la pista Lang perchè sta andando forte su Rowe.

La situazione di Kean è un pò ingarbugliata. Il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, ma qualche dubbio su Kean c’è. Non dal punto di vista tecnico, ma comportamentale perchè il ragazzo ha rinnovato l’anno scorso, è in una società importante e nonostante ciò, si è comportato così. Per cui come lo ha fatto con la Fiorentina, domani può farlo con Como. Credo quindi che sia un’operazione last minute anche perchè Paratici sta cercando il sostituto.

La Roma ha il fattore Gasperini, lui riesce a valorizzare tutti i giocatori nella maniera giusta. Prenderà ancora qualcosa, un esterno e se dovesse arrivare uno come Fofana o di quel livello, la Roma si candida ad essere una delle pretendenti allo scudetto. Anche se, ad oggi, l’Inter è ancora un gradino sopra le altre.

Guiu ha molte possibilità di arrivare a Napoli. Il Chelsea ha 40 giocatori e basti pensare che Palestra, che è un ottimo acquisto, non ha neanche giocato.

Il problema dei giovani è reale. Non è che non ci siano, ci sono anche nelle società, il problema è che se hai lo straniero di 30 anni, gioca lo straniero di 30 anni. Dovrebbe esserci un accordo tra lega e FIGC e quindi far giocare i giovani italiani in casa”.