Lo Monaco: "Non prenderei né Gabriel Jesus né Guiu, il Napoli è a posto con Lucca"

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Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Radio Tv: “Nel calcio tutto è finalizzato al risultato. C’è chi verticalizza subito, chi predilige il possesso palla sterile e fine a se stesso, ma se andiamo ad aanlizzare le caratteristiche del credo di Allegri e la vediamo dalla sua angolazione, dobbiamo dire che il Napoli ha giocato a Genova come il gatto con il topo. Li ha fatti sfogare e poi nel secondo tempo ha colpito, il Napoli ha fatto una partita tatticamente perfetta.

Il Napoli è in un momento particolare, lo scorso anno la campagna acquisti è stata dispendiosa, ci sono giocatori che anche in passato non hanno reso secondo le aspettative. Lucca è un buon giocatore, una punta che ha bisogno di esterni che la mettano dentro. Può starci benissimo in alternativa ad Hojlund, se Neres sta bene e prendi Zeballos a gennaio a zero euro, con Politano e Alisson hai due coppie di esterni straordinarie ed in attacco sei a posto così. Per questo motivo, oggi non prenderei nè Gabriel Jesus nè Guiu, anche se forse con il brasiliano potresti anche giocare a due punte”.