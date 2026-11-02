Allegri intoccabile? Garbo: "Esonero costa troppo, e poi ADL chi prende?"

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta al centro del dibattito dopo i risultati deludenti delle prime dieci giornate di campionato. Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la situazione del tecnico azzurro, soffermandosi sui costi di un eventuale esonero e sulle difficoltà della squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Garbo: "Allegri forse è intoccabile perché costa troppo licenziarlo"

"Forse è intoccabile perché costa troppo licenziarlo, sapeva benissimo cosa avrebbe trovato lì. Ho sempre detto che il Napoli non sarebbe arrivato tra le prime quattro, è difficile che ce la faccia. Ci sono tanti di quei problemi, oltre agli infortunati. Non credo che ADL voglia mandarlo via, anche perché chi prende poi?", le parole di Daniele Garbo.