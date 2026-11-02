Moggi: "Il Napoli è una squadra malata, Allegri ha assenze importanti"

Luciano Moggi analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus, soffermandosi sulle difficoltà della squadra di Allegri e sull'emergenza infortuni

La sconfitta contro la Juventus conferma il momento di difficoltà del Napoli, apparso ancora una volta lontano dalle aspettative. L'ex direttore sportivo Luciano Moggi, intervistato da TuttoMercatoWeb, ha commentato il successo della squadra di Spalletti e la prestazione degli azzurri, soffermandosi anche sulle difficoltà di Massimiliano Allegri e sull'emergenza infortuni.

Che giudizio dà della vittoria della Juventus contro il Napoli?

"Ci hanno messo la grinta, il carattere. Ed è già una cosa importante. Ma la Juve ha vinto con due tiri".

Che Napoli ha visto?

"Irriconoscibile. Ha perso con due tiri da quaranta metri, in fotocopia. E ha anche meritato di perdere per non aver fatto niente".

Che succede alla squadra di Allegri?

"Ad Allegri mancano calciatori importanti. È una squadra un po' scombinata per via degli infortuni. Poi quando tornano dagli infortuni i calciatori non sono mai in condizioni ottimali. È una squadra in questo momento malata, ti dà una sensazione non di forza come una volta ma di debolezza".