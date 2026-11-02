Foto Serie A, incredibile classifica: il Napoli è più vicino alla terzultima (+7) che al 4º posto (-9)

Il Napoli è ottavo con 14 punti dopo dieci giornate: gli azzurri sono a 9 punti dalla zona Champions e soltanto a 7 dalla zona retrocessione

Una classifica che fotografa in maniera vivida la crisi del Napoli di Massimiliano Allegri. Al termine della decima giornata di Serie A, gli azzurri occupano l'ottavo posto con appena 14 punti, a ben 9 lunghezze dal Como quarto, che attualmente occupa l'ultima posizione utile per la qualificazione in Champions League. Il dato più sorprendente, però, è un altro: il Napoli è addirittura più vicino alla zona retrocessione, distante 7 punti, che al quarto posto. Un paradosso per una squadra partita con ben altre ambizioni e che si ritrova già a 14 punti dalla vetta, occupata dalla Lazio.

Serie A, Napoli ottavo: la classifica dopo dieci giornate

La situazione si è ulteriormente complicata dopo la sconfitta contro la Juventus, mentre il successo della Fiorentina sul Sassuolo e quello del Parma contro l'Atalanta hanno modificato gli equilibri nella parte bassa della graduatoria. I ducali sono saliti a quota 8 punti, mentre il Monza, terzultimo, resta fermo a 7. In testa continua la marcia della Lazio, prima con 28 punti, davanti a Inter (25), Roma (24) e Como (23).

La classifica aggiornata di Serie A:

1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti

3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti

4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti

5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti

6 - Frosinone 20 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 14 gol subiti

7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti

8 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti

9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti

10 - Torino 13 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 16 gol subiti

11 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti

12 - Cagliari 13 punti in 10 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti

13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Lecce 9 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti

15 - Parma 8 punti in 10 partite giocate, 8 gol fatti e 15 gol subiti

16 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti

17 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti

18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti

19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 10 partite giocate, 6 gol fatti e 20 gol subiti