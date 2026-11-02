Serie A, incredibile classifica: il Napoli è più vicino alla terzultima (+7) che al 4º posto (-9)
Una classifica che fotografa in maniera vivida la crisi del Napoli di Massimiliano Allegri. Al termine della decima giornata di Serie A, gli azzurri occupano l'ottavo posto con appena 14 punti, a ben 9 lunghezze dal Como quarto, che attualmente occupa l'ultima posizione utile per la qualificazione in Champions League. Il dato più sorprendente, però, è un altro: il Napoli è addirittura più vicino alla zona retrocessione, distante 7 punti, che al quarto posto. Un paradosso per una squadra partita con ben altre ambizioni e che si ritrova già a 14 punti dalla vetta, occupata dalla Lazio.
Serie A, Napoli ottavo: la classifica dopo dieci giornate
La situazione si è ulteriormente complicata dopo la sconfitta contro la Juventus, mentre il successo della Fiorentina sul Sassuolo e quello del Parma contro l'Atalanta hanno modificato gli equilibri nella parte bassa della graduatoria. I ducali sono saliti a quota 8 punti, mentre il Monza, terzultimo, resta fermo a 7. In testa continua la marcia della Lazio, prima con 28 punti, davanti a Inter (25), Roma (24) e Como (23).
La classifica aggiornata di Serie A:
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 14 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
9 - Bologna 14 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 13 gol subiti
10 - Torino 13 punti in 10 partite giocate, 14 gol fatti e 16 gol subiti
11 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
12 - Cagliari 13 punti in 10 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Lecce 9 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 21 gol subiti
15 - Parma 8 punti in 10 partite giocate, 8 gol fatti e 15 gol subiti
16 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
19 - Udinese 5 punti in 10 partite giocate, 11 gol fatti e 23 gol subiti
20 - Venezia 3 punti in 10 partite giocate, 6 gol fatti e 20 gol subiti
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