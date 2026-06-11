Allegri, l'ex calciatore: "Non rivoluzionerà il Napoli, sarà un inserimento graduale"

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"Mi aspetto forse che il mister potrebbe iniziare magari come i giocatori erano abituati e introdurre piano piano qualche cambiamento per poi arrivare a quello che vuole lui". Pensieri e parole di Manuel Lazzari, ex calciatore di Massimiliano Allegri al Cagliari, intervenuto a Radio Kiss Kiss.

Lazzari si esprime così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ha a disposizione dei grandissimi giocatori e se stanno bene sarà sicuramente dura scegliere. Per giocare bene ci vogliono i giocatori tecnicamente pronti e importanti".