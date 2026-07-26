Trentino Marketing, Rossini: "Rinnovo ritiro? Non c'è da convincere ADL, serve buon accordo"

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Rossini conferma l'ottimo bilancio del ritiro e apre al rinnovo tra Trentino e Napoli.

Si chiude con un bilancio decisamente positivo il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. A tracciare un primo resoconto è stato Massimo Rossini, Ceo di Trentino Marketing, che ai microfoni di Sportmediaset : "E’ stata una bellissima settimana, alimentata anche da un clima favorevole con temperature piacevoli. Anche ieri abbiamo avuto i complimenti da parte di calciatori e staff tecnico per la qualità di campo e delle strutture. Ho visto tanti amici di Napoli che sono visti qui in Val di Sole. La proiezione dei film ha elevato l’intrattenimento qui a Dimaro, sono state seguite da tanti appassionati.

L’effetto Allegri? L’anno del Mondiale è sempre molto particolare per tutti i ritiri. Credo che i mister ha un grande fascino, penso che i tifosi siano stati contenti di seguire i primi allenamenti ed i suoi metodi.

ADL ha detto che il Trentino non ama Napoli? C’è un amore ed un affetto che si è consolidato in questi anni. Faccio i complimenti a tutta la Val di Sole. Siamo al terzo anno del contratto, l’ultimo. Ragioneremo con il calcio Napoli come le altre occasioni per capire se ci sono le condizioni. Se rinnoveremo? Non credo sia da convincere il presidente, ma trovare un buon accordo nel comune interesse di proseguire”.