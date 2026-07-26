Lazio, Gattuso: "Sappiamo che ci manca qualcosa, speriamo di completare la rosa"

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Gattuso soddisfatto dopo il 6-0: elogia la squadra e chiede rinforzi sul mercato.

Dopo il netto 6-0 della Lazio contro la Flaminia Civita Castellana, Gennaro Gattuso ha espresso soddisfazione per quanto visto nelle prime settimane di lavoro, senza però nascondere la necessità di intervenire ancora sul mercato. Il tecnico biancoceleste ha elogiato l'atteggiamento della squadra, sottolineando la disponibilità del gruppo e la volontà di crescere in vista dell'inizio della stagione: "Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi. Ci manca qualcosina e lo sappiamo, speriamo di riuscire a completare la rosa", ha dichiarato Gattuso ai canali ufficiali del club.

L'ex Napoli ha poi evidenziato come, nel suo sistema di gioco, il contributo realizzativo debba arrivare da tutta la squadra: "I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti. Anche gli esterni devono avere la possibilità di segnare. La cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare con coraggio".

Infine un aggiornamento sulle condizioni fisiche del gruppo: "Abbiamo solo piccoli problemi, tranne Tavares, che accusa un po' di dolore al ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, si tratta soltanto di piccole contratture. Stiamo gestendo la situazione e sono contento".