Allegri, l'ex compagno Rossitto: "Non avrei mai puntato che sarebbe diventato un grande allenatore"

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Rossitto esalta Allegri e il Napoli: “Rosa fortissima, sarà la squadra da battere”.

A StileTv nel corso della trasmissione “Salite Sulla Giostra", è intervenuto Fabio Rossitto, ex centromcapista e compagno di squadra di Allegri al Napoli: “Allegri? È un tecnico di grande spessore con grande esperienza. Ha il carattere giusto per prendere una squadra importante come il Napoli e portarla a fare risultati. Andavamo sempre al campo insieme quando giocavamo al Napoli. Avevamo un bel feeling. Giocatore fantasioso, non avrei mai puntato sul fatto che sarebbe diventato un grande allenatore.

Ha sempre avuto una grande personalità. Era un giocatore molto tecnico, giocava da mezz’ala e aveva la dote del lancio lungo. La sua filosofia è quella ereditata da Galeone, ama i calciatori tecnici e desidera avere giocatori così. Al Cagliari fece una grandissima annata e già si vedeva che aveva grandi idee. Il Napoli ha una rosa forte, secondo me non gli manca proprio niente. Ha una rosa talmente forte che se ha la fortuna di non avere infortuni sarà quella da battere”.