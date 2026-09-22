Allegri parte male, Tmw: "Peggio del Napoli di Garcia! Italiano è già un rimpianto?"

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Tmw analizza il difficile avvio del Napoli di Max Allegri e si interroga sulla scelta estiva: "Vincenzo Italiano è già un rimpianto?"

Partenza complicata per il Napoli di Massimiliano Allegri, che dopo cinque giornate ha raccolto appena sette punti. Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Raimondo De Magistris analizza così il momento degli azzurri: "Una falsa partenza peggiore anche di quella con Rudi Garcia in panchina. Della stagione post terzo Scudetto che si concluse con un fallimentare decimo posto. Era quella comunque una squadra più viva di quella vista in questo avvio di stagione: due vittorie contro due squadre come Genoa e Bologna che non hanno ancora vinto una partita, tre sconfitte contro Como, Inter e Arsenal portate a casa accettando la superiorità degli avversari, un pareggio contro la Fiorentina che sa di sconfitta per com'è arrivato".

Poi il giudizio sulla squadra: "Allegri nel post-gara ha parlato di veleno. Di determinazione. Attenuanti generiche che non spiegano le difficoltà di una squadra che con un baricentro così basso sembra ancor più a fine ciclo rispetto a ciò che realmente è. Hojlund che al Franchi ha toccato solo due palloni nell'area avversaria o De Bruyne mai in prossimità dell'area avversaria sono solo due dei temi che raccontano un Napoli arrendevole. Svuotato. Passivo".

Italiano è già un rimpianto?

Nell'editoriale di De Magistris si legge: "Difficile capire come, dove e quando arriverà la svolta. In che modo questo Napoli nelle prossime settimane potrà tornare squadra almeno da quarto posto: la certezza è che continuando così anche un silente De Laurentiis a un certo punto dovrà prendere una decisione, salutare Allegri nonostante il pesante triennale firmato a giugno". Il riferimento è quindi a Vincenzo Italiano: "Una sliding doors che settimana dopo settimana assume sempre più la forma della scelta sbagliata: se da un lato il tecnico nato Karlsruhe tallona il Galatasaray in Turchia e dà spettacolo in Europa League contro l'OM, dall'altro Allegri sembra sempre più arroccato in un calcio di corto muso ormai fuori uso e fuori contesto".