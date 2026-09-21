Italia, Oriali: "Il momento non è dei migliori. Serve ritrovare squadra e gruppo"

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Gabriele Oriali, team manager dell'Italia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai 2: "Il momento non è certo dei migliori, sappiamo che ci aspetta un periodo particolare e difficile. Lo devono sapere anche i ragazzi. L'importante è che ci sia da parte loro e di tutti noi consapevolezza del momento. Condividerlo, responsabilità, rispetto, e un po' di disciplina che non guasta mai. Anche perché si deve ritrovare questo ambiente, e ritrovare una squadra e un gruppo, perché attraverso quello si possono raggiungere dei risultati".

Sugli episodi dell'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per ricordare Mazzola:

"Non è stata una bella immagine, ma se n'è parlato abbastanza. Spero che si riesca a riconoscere queste persone e lasciarli fuori dallo stadio, è una cosa che ci riempie di vergogna. Ci sono campioni che vanno al di là della maglia che indossano. Sono gesti deprecabili e brutti da vedere".