Xavi si presenta a Lang e compagni: "Voglio un'Olanda di possesso e dominio"
Xavi Hernandez, nuovo commissario tecnico dell'Olanda, si è presentato spiegando la sue idee: calcio di dominio e mentalità. Di seguito le sue parole: "Voglio costruire una squadra che giochi con passione, ambizione e intensità, che sia protagonista in campo. Cercheremo di giocare nella metà campo avversaria, di avere il possesso e di essere coraggiosi in fase difensiva. Abbiamo molte cose da fare, non abbiamo troppo tempo, ma non ci sono scuse".
Olanda, convocato Noa Lang: il calendario
Il nuovo commissario tecnico Xavi ha regolarmente convocato Noa Lang, esterno del Napoli. L'Olanda sarà protagonista di quattro appuntamenti nella prossima pausa internazionale: il 24 settembre ad Amsterdam contro la Germania, il 27 settembre e il 4 ottobre contro la Serbia e il primo ottobre in trasferta contro la Grecia.
L'elenco dei convocati dell'Olanda
Portieri: Mark Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken.
Difensori: Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida.
Centrocampisti: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Gjivai Zechiel, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Quinten Timber.
Attaccanti: Crysencio Summerville, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Donyell Malen, Noa Lang.
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