Di Canio: "Il Napoli è una squadra impaurita. Visto Anguissa?"

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Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare di Fiorentina-Napoli 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli che stiamo vedendo in queste giornate di campionato non riesce a tenere lontani gli avversari, perché per farlo serve chi aggredisca e calciatori come Kevin De Bruyne non hanno la gamba per fare la pressione, mentre Billy Gilmour gioca correndo sulle puntine, e lo stesso di quanto detto per lo scozzese vale anche per Stanislav Lobotka. Non è che hai McTominay-Anguissa in forma, allora ti puoi permettere di difendere basso e ripartire veloce.

Nella partita devi avere una capacità psicofisica ed un'attitudine incredibile per provare ad impedire agli avversari di avvicinarsi al tuo portiere. Per tre volte i calciatori della Fiorentina hanno fatto due o tre passaggi banali e sono andati in porta per fare gol. II Napoli è una squadra che ha paura. Anguissa ha fatto mezzo movimento di allungo e si è toccato subito la gamba per infortunio".