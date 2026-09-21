Spalletti-Juve, Rampulla lo difende: "Tante assenze e sta rigenerando giocatori finiti!"

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L'ex portiere Michelangelo Rampulla, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Juve batte 2-0 l'Atalanta:

"Si poteva andare a rivedere quell'episodio da rigore, ma dico: se andiamo a vedere, ogni angolo dovrebbe essere un rigore, perché le tirate di maglia ci sono sempre. O le fischiamo tutte...Analizziamo i 90', quello è più importante di un singolo episodio. Non è detto che cambia la partita con quel rigore. Ho visto un'Atalanta che doveva fare qualcosa di più, che creasse, invece mi è sembrata amorfa, soprattutto nel primo tempo. Doveva almeno provarci e mi ha deluso. Ho visto una Juve discreta, più equilibrata, una buona difesa. Aveva più voglia sicuramente di vincere la partita".

Vede dei passi avanti?

"Sì. mancavano parecchi giocatori, che sono fondamentali. Ti mancano quei giocatori che ti possono fare numeri importanti. Una partita non fa primavera ma mi sembra un buon inizio, Spalletti ci sta mettendo del suo nel rigenerare dei giocatori finiti. Ora serve continuità. la Juve è quadrata, dietro è forte, davanti ha qualità. Dovesse sbloccarsi Kolo Muani, dopo una prestazione di spessore...'.