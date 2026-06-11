Allegri-Napoli, Novellino a sorpresa: "Lo conosco, è bravissimo a fare il 4-3-3!"

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Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli e l'inizio del Mondiale: Walter Novellino tratta diversi temi nell'intervista.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'allenatore Walter Novellino: "Provo grande dispiacere nel vedere questo Mondiale, l'Italia ha bisogno di un cambiamento generale. È una cosa assurda che non vada al Mondiale. Bisogna puntare sui giovani, i famosi titolari non sono andati bene. Andava cambiato anche il ct, bisogna riprogrammare un po' tutto. Impensabile non disputare tre Mondiali.

Allegri uomo giusto per il Napoli? Sì, non è un ritorno all'indietro per il Napoli. Si va in avanti. Allegri lo conosco bene può fare bene. Lui è bravissimo nel 4-3-3 e il Napoli ha gli esterni. Si approccerà alla piazza con serietà e competenza. Lui nella gestione dei calciatori è bravissimo. E siccome il Napoli ha giocatori importanti, sono convinto che farà grandi cose"