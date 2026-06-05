Allegri-Napoli, Orlando: "Italiano era prima scelta, ma Manna ha convinto ADL"

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Massimo Orlando a Tuttomercatoweb: retroscena sulla scelta di Allegri al Napoli, difesa di Italiano e critiche alla gestione tecnica del Milan.

Alla radio di Tuttomercatoweb, durante 'Maracanàì, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato della questione allenatori tra Milan e Napoli: "Allegri vuole la buonuscita dal Milan? Quando hai 60 mln sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo in quel modo, non portando la squadra in Champions, poi firmi per il Napoli. Che cosa chiedi? Hai bisogno di fare questo? A me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta, poi alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato, poi Manna, molto vicino ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su di lui. Poi forse per paura di avere un allenatore con meno esperienza hanno scelto Allegri, ma la prima scelta era Italiano. Allegri darà più garanzie, ma il Napoli per come è composto è più adatto ad Italiano".

Leao, ancora bordate al Milan e ad Allegri:

"Si sta levando qualche sassolino dalle scarpe. E' stata un'annata piena di polemiche, anche allo stadio contestazioni ad ogni partita. Allegri nella prima parte con questo 3-5-2 aveva fatto bene, ma se hai dei giocatori come Pulisic e Leao, bravi partendo dagli esterni...Allegri aveva un 4-3-3 che gli avrebbe dato Champions e più soddisfazioni".

Glasner o Slot, quale la scelta migliore per il Milan?

"Io vorrei Conte al Milan, non questi".