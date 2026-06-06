Allegri-Napoli, Sorrentino tuona: "Sempre gli stessi! Serve svecchiare e dare chance ai giovani"

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L'ex portiere Stefano Sorrentino usa gli esempi di Allegri e Conte per criticare le società di vertice che danno fiducia sempre agli stessi tecnici

L'ex portiere e oggi opinionista, Stefano Sorrentino, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli ed in generale la situazione allenatori nel calcio italiano: "Sono sempre gli stessi! Conte che fa Inter, Juventus e Napoli. Allegri che fa Juventus, Milan e Napoli. Cioè, sono sempre gli stessi. Io sinceramente proverei un po' a cambiare, proverei un po' a svecchiare e a dare magari un po' più di chanche a tanti allenatori bravi giovani.

Ci sono tanti allenatori che però devono essere supportati dalla società: cioè, tu prendi pinco pallino e gli fai tre anni di contratto, e non puoi mandarlo via dopo tre o sei mesi. Per esempio come ha fatto la Juventus che ha cambiato tre allenatori in tre anni, cosa che la Juventus prima di quella storia là forse tre allenatori li aveva cambiati in 30 anni".