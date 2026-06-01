Allegri-Napoli, Taibi: "Per il dopo Conte è l'usato sicuro: dà più garanzie di Italiano"

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Massimo Taibi a tutto tondo sul Napoli: perché è giusta la scelta di Allegri, dove può andare Italiano, la gestione portieri Meret-Milinkovic

Massimo Taibi, ex portiere e oggi direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare dei temi attuali sul Napoli e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Allegri ha vinto la sfida con Italiano.

"Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che si avvicina più a Conte, pratico, pragmatico e conoscitore".Non che Italiano non sia bravo. Ma Allegri dà più garanzie, le grandi società e le grandi piazze non sono propense alle novità".

Dove vede Italiano?

"Potrebbe essere uno da Milan. I rossoneri vengono da anni di risultati poco soddisfacenti, ma su questo punto dobbiamo ricordarci che in campo vanno i giocatori e non l'allenatore. Una squadra come il Milan, che va rifondato, potrebbe puntare sull'Italiano della situazione. Mentre a Napoli serve continuità, al Milan serve qualcosa di diverso".

Gestione dei portieri: come l'ha visto il Napoli?

"A Napoli è stata fatta confusione. La gestione di Meret e Milinkovic Savic non mi è piaciuta".

E il suo Palermo? Anche quest'anno niente Serie A....

"La partita contro il Catanzaro ha rovinato i piani, purtroppo il Palermo ha sbagliato la gara più importante. Ma va dato merito al Catanzaro e al Direttore Ciro Polito che da anni costruisce organici di grande livello con poche risorse".

Direttore e la Pistoiese?

"Come quest'anno punteremo al vertice. Sperando di essere più fortunati".