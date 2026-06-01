Parole De Bruyne, Piccari: "Si era capito dall'inizio che non c'era feeling. Andrà via"

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Il direttore di Tmw Radio Marco Piccari sta dalla parte di De Bruyne: avalla il suo sfogo e ora il futuro al Napoli sembra in bilico

Il giornalista Marco Piccari, direttore di Tmw Radio, nel corso di Maracanà ha commentato il duro attacco di Kevin De Bruyne ad Antonio Conte: "lo avallo le parole di De Bruyne. Poteva stare zitto, dice qualcuno, è stato netto e chiaro ma si era capito fin dall'inizio che qualcosa non andava. Il feeling non è mai sbocciato, calarsi in questa idea di calcio è stato complicato. E ora Allegri fa pure due passi indietro rispetto a Conte, non credo ci sia possibilità che rimanga. A meno che Allegri non riesca a convincerlo. Però non mi piace che a parlare sia stato Stellini, serviva Conte. Poteva metterci la faccia Conte".

Calciomercato Juventus, torna di moda Kolo Muani:

"Ancora Kolo Muani? Povero Spalletti...Sinceramente a me non è mai piaciuto. Poi c'è da capire ancora cosa farà Vlahovic. E tra Spalletti e Comolli, mi sembra un terreno minato. Non mi sembra il modo giusto per cominciare una stagione dove la Juve deve svoltare veramente. lo ho poca fiducia".