Del Genio sta con De Bruyne: “Già lo sapevamo, da Stellini inesattezze sull’estetica”

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Quello che ha detto De Bruyne l’abbiamo detto un po’ tutti che fosse penalizzato dal gioco. Stellini parla di De Bruyne che pensa all’estetica e non ai risultati ma come fa a dirlo vedendo il palmares di De Bruyne ed anche i suoi numeri...

Ma pure quest’anno nonostante gli infortuni ed il feeling che nn ci poteva mai essere con Conte ha numeri migliori di altri, è tra i primi per passaggi chiave e ne ha una quindicina più di Rabiot che le ha giocate tutte. Rispetto ad altri che fanno estetica fine a se stessa, De Bruyne è proprio un’altra storia, è arrosto arrosto. Possiamo discutere sul paragone con Modric, ma la cosa sull’estetica è proprio inesatta”