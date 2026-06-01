De Bruyne attacca Conte, Orlando: "Non lo trovo fuori luogo"

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L'ex calciatore Massimo Orlando ridimensiona la vicenda De Bruyne-Conte. I dubbi su Massimiliano Allegri e come cambia la rosa del Napoli

Massimo Orlando, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà per commentare i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di De Bruyne su Conte hanno fatto discutere:

"Non le trovo fuori luogo, si parla di due campioni comunque. Si era capito fin dall'inizio che non c'era feeling. Già dalle prime partite si mormorava che qualcosa non andava. Tanto che poi l'infortunio non è che abbia impensierito troppo Conte. Non vedo grosse polemiche, certo Conte non sarà contento di leggere certe cose, ma come uno fa certe affermazioni sui giocatori, ci sta che un giocatore dica certe cose di lui".

De Bruyne resterà al Napoli allora, visto che ora arriverà Allegri?

"La valutazione di Allegri è questa: vado via dal Milan e vado a Napoli perché ritengo che la squadra possa lottare per lo Scudetto. Dovranno abbassare sì il monte ingaggi, arriverà magari Rabiot e andranno via in 1-2 ma rimarrà una squadra competitiva. Per me così rimane competitiva per l'Italia, di sicuro. Magari si chiederà ad Allegri di stare più attento in Champions, ma in Italia se non viene toccata molto la rosa, può essere considerata l'anti-Inter anche il prossimo anno".

Cosa aggiunge?

"Su Allegri? Il vero problema è che Spalletti per esempio si aggiorna, vede i ragazzi, ci parla, Allegri ha la sua idea e col calcio moderno fatica molto. Per il bene del Napoli spero che Allegri riveda il suo modo di fare calcio. Anche se rispetto al Milan va in una squadra più forte".

Leao lascia il Milan. Che ne pensa?

"Quest'anno Leao è stato utilizzato malissimo, non doveva giocare in quel ruolo ma gli serve stare largo, quindi un po' di colpe sono di Allegri. Poi però ha questi atteggiamenti che fa arrabbiare il pubblico. Credo che sia un fenomeno in alcuni momenti, ma serve continuità. Se avesse avuto anche quella, era uno dei primi 5 al mondo. Credo sia arrivato il momento che le strade si dividano. Se penso al Milan con un 4-3-3 il prossimo anno con Leao e Pulisic e un altro tipo di gioco, io dico di tenerlo, ma 7 anni, il rapporto incrinato col pubblico...credo sia il momento che il Milan riparta con un'altra generazione di giocatori".