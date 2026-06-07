Allegri-Napoli, Zazzaroni: "Si attende un dirigente del Milan in grado di firmare la risoluzione"

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Zazzaroni: Juventus sparita, Milan nel caos e Napoli in attesa di Allegri.

Nel corso del suo fondo per l'edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha analizzato la situazione di alcune big di Serie A: "Nei prossimi giorni le attese si moltiplicano esponenzialmente. Perché attendiamo il ritorno al centro della Juve e del Milan: la prima è sparita dai radar, se ne scrive e parla pochissimo, sembra addirittura diventata un argomento secondario, marginalissimo. Il secondo è invece entrato da settimane nel campo del surreale: un’autentica presa per i fondelli per una tifoseria che non si è fatta mai mancare".

Soffermandosi sul Napoli prosegue come anche lì ci sia un'attesa "di qualcuno e qualcosa. Per la precisione, di un dirigente del Milan in grado di firmare la risoluzione del contratto di Allegri". L'Inter invece Oaktree per l'ok alla spesa per Palestra anche se "Beppe e Ausilio si presenteranno alla gioielleria Percassi e ne usciranno col giocatore".

Il tifoso della Lazio attende che Lotito ceda: "Ripeto per l’ultima volta che a questi inviti il presidente risponderebbe con una risata e un vaffa. Che ci risparmiamo volentieri: più opportuno seguire l’evoluzione della protesta e capire fino a che punto Lotito riuscirà a gestirla. Noi tutti attendiamo il Mondiale degli altri - ha concluso - pronti a domandarci: com’è possibile che in America ci sono nazionali tanto scarse e noi siamo a casa, davanti alla televisione, a mangiarci le mani e non solo quelle?".