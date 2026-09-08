Allegri: "Perso due finali Champions, speriamo mi andrà meglio in futuro..."

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Interrogato sul percorso che attende il Napoli nella nuova Champions League, Massimiliano Allegri ha risposto con il suo consueto pragmatismo in conferenza stampa, tracciando la mappa delle favorite e ricordando quanto sia sottile il confine per arrivare fino in fondo nella competizione.

«Bisogna vedere a marzo come sta la squadra», ha esordito il tecnico livornese, individuando nella primavera il vero momento di svolta della stagione europea. «Ci sono squadre forti: Barcellona, Real, Arsenal, Bayer, PSG. Tutte queste possono competere a vincere la Champions».

Il mister ha poi lasciato spazio a un pizzico di nostalgia mista a determinazione, rievocando i trascorsi personali nelle due finali raggiunte in carriera: «Io so che vincerla non è facile, per due volte sono arrivato in finale, ma le ho perse entrambe. Speriamo che da qui alla fine mi vada un po' meglio».