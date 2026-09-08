Di Lorenzo svela: "Allegri chiede di coprire più palla e di difenderci palleggiando"

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Al fianco di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha fatto il punto sull'evoluzione tattica e mentale del Napoli alla vigilia della grande notte di Champions contro l'Arsenal, spiegando nel dettaglio cosa stia chiedendo il tecnico al gruppo per alzare il livello delle prestazioni: «Cosa ci ha chiesto Allegri? Di essere più aggressivi, di coprire più palla quando è degli avversari», ha esordito il terzino azzurro, sottolineando la necessità di alzare l'intensità nei duelli individuali per non concedere campo al palleggio dei Gunners.

Consapevole che la brillantezza fisica assoluta arrivi col tempo («Nelle prime partite la gamba non è al top e lavoriamo anche su questo aspetto per migliorare»), Di Lorenzo ha rimarcato l'importanza dell'attitudine difensiva corale: «Dobbiamo far fatica e cercare di difendere tutti insieme per gestire anche meglio i momenti della partita e capire meglio quello che accade». Infine, una battuta sul salto di qualità nella gestione del gioco: «Dobbiamo anche imparare a difenderci col pallone», a testimonianza di come il possesso debba diventare uno strumento per abbassare i ritmi avversari e rifiatare nei momenti di massima pressione.