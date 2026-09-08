Allegri su Neres: "Fastidio al ginocchio, domattina vedremo se ci sarà"
Dopo la certezza dell'assenza di Frank Anguissa per il guaio all'adduttore, Massimiliano Allegri ha fatto il punto anche sulle condizioni di David Neres, lasciando aperta una pesante incognita sul brasiliano a poche ore dal calcio d'inizio contro l'Arsenal.
"Per Neres c'è un punto interrogativo, domattina vediamo: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui", ha spiegato nettamente l'allenatore azzurro in conferenza. Il brasiliano effettuerà un test chiave nella sgambata matutina per valutare la risposta dell'articolazione sotto sforzo. Solo dopo il responso dello staff medico Allegri scioglierà le riserve sulla lista dei convocati.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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