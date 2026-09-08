Errori difensivi? Del Genio: “Ci saranno sempre perché troppo bassi e per troppo tempo!”
Del Genio analizza la difesa del Napoli e indica ad Allegri la soluzione.
Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato la fase difensiva del Napoli e gli errori che possono nascere quando la squadra è costretta a proteggersi troppo a lungo: "La difesa non difende male, ma lo fa per troppi minuti e troppo bassi». Per ridurre anche i cross concessi agli avversari, dunque, sarebbe necessario diminuire il tempo trascorso sotto pressione.
Serve passare da 60 almeno a 40 per esempio e da 10 a 25 per capirci. Per limitare gli errori difensivi Allegri deve togliere pressione alla fase difensiva. Non si può difendere meglio o addirittura in maniera perfetta, l’unica soluzione è attuare un piano gara che metta meno sotto stress la difesa e così ridurre gli errori”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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