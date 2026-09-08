Yamal indica la strada: "Serve premere e attaccare sempre per vincere"

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l manifesto tattico del calcio contemporaneo trova la sua sintesi più efficace e diretta nelle parole di Lamine Yamal. L'esterno del Barcellona e della Nazionale spagnola ha analizzato la filosofia che guida i successi dei top club europei, focalizzando l'attenzione sull'importanza cruciale della fase di non possesso e del pressing ad alta intensità per conquistare i trofei più prestigiosi.

"Penso che basti guardare le squadre che hanno vinto tutto di recente. Tutti devono premere, non importa chi sei", ha dichiarato la stella classe 2007. Un'analisi chiara nella sua semplicità, che azzera qualsiasi tipo di privilegio di squadra basato sul talento individuale: "Se vogliamo vincere, dobbiamo premere. Se non lo facciamo, perderemo".