Alvino: "Napoli-Arsenal? Dimenticatevi la semplice passerella!"

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Nel consueto appuntamento con il suo editoriale “Dillo ad Alvino”, in onda su Teleclub Canale 77, Carlo Alvino ha presentato la notte di Champions League che attende il Napoli contro l'Arsenal. Il giornalista ha subito sgombrato il campo da qualsiasi atteggiamento rinunciatario in vista dell'incrocio al Maradona: «È tempo di Champions. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla partita di domani? Ve lo dico io: dimenticatevi la semplice passerella». Pur riconoscendo la caratura dei Gunners — definiti «giganti del calcio mondiale» in quanto vicecampioni d'Europa e protagonisti della Premier League —, Alvino ha ribadito con forza come la formazione partenopea non debba nutrire complessi di inferiorità.

Fiducia nella prestazione di San Siro e fiducia nei campioni azzurri

A supporto delle prospettive azzurre, il commentatore ha richiamato la recente risposta caratteriale ed espressa dalla squadra di Allegri nella trasferta contro l'Inter, indicandola come prova della tenuta della rosa ad alti livelli: «Attenzione, perché noi non partiamo battuti. A Milano abbiamo già dimostrato ampiamente di che pasta è fatto questo Napoli e domani sera siamo pronti sicuramente a rifarlo, senza paura. I pronostici restano sulla carta, la partita vera si gioca per novanta minuti». Alvino si è poi focalizzato sulle individualità pronte a guidare la squadra dal primo minuto, con un riferimento chiaro alla presenza di Kevin De Bruyne e alla crescita di Rasmus Hojlund, giudicato ora all'altezza delle aspettative dopo le perplessità del precampionato: «I nostri protagonisti non si discutono. Il Napoli non si discute, il Napoli si ama. Gli ingredienti ci sono tutti: crediamoci insieme, senza se e senza ma».