Favasuli-Napoli, Moretto: "Accordo può arrivare subito, è il primo nome"

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Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei giovani talenti e, secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, avrebbe individuato in Costantino Favasuli uno dei profili principali per il futuro. Il club azzurro, infatti, avrebbe la possibilità di chiudere l’operazione in qualsiasi momento, forte della volontà e delle condizioni necessarie per definire l’accordo.

Favasuli, intesa vicina: possibili novità nei prossimi giorni

La trattativa non sembrerebbe presentare particolari ostacoli, né sul fronte del giocatore né nei rapporti con il Catanzaro, società proprietaria del cartellino. Favasuli viene considerato un elemento giovane e di grande prospettiva, motivo per cui il Napoli sarebbe intenzionato a muoversi con decisione. Le ultime informazioni parlano del centrocampista come del primo nome sulla lista del club partenopeo: possibili sviluppi potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, con il Napoli pronto a procedere in maniera rapida per assicurarsi il talento.