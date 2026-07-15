Scotto avvisa: "Si sta parlando poco di una cessione a sorpresa"

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Il giornalista Giovanni Scotto su Youtube ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli: "E' stata sottovalutata una possibile cessione e di cui sta parlando davvero molto poco. Non so se ci avete fatto caso, ma Neres non è mai entrato nelle parole di Manna, magari sarà solo un caso. Anche Allegri ieri non lo ha citato, pur avendo citato altri giocatori. Magari, ripeto, sarà solo un caso. Oppure davvero Neres potrebbe andare sul mercato. Neres non è in uscita, attenzione, ma non ho certezza possa restare. Ma dipende dalle offerte eventuali. Il Napoli però può cederlo per due motivi e uno di questi è Vergara che sta per rinnovare.

Esuberi e uscite? Quest'anno le regole sono cambiate, c'è un limite ai prestiti: 9 prestiti al massimo tra entrate e uscite. Occhio, dunque, alle possibili novità di mercato. E' una regola che vale solo per gli Over, però. Un'altra novità è la durata del prestito che deve essere solo annuale. E poi al massimo tre prestiti tra club tra entrata e uscita. Manna dovrà dunque fare bene i conti".