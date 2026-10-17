Marelli sul gol di Adams: “Possibile fallo di mano, ma il VAR non poteva intervenire”

Luca Marelli analizza gli episodi arbitrali di Venezia-Napoli: i dubbi sul gol di Adams e il rigore assegnato a Hojlund.

La sconfitta del Napoli contro il Venezia per 1-0 è stata accompagnata da alcuni episodi arbitrali discussi, in particolare in occasione del gol decisivo di Adams al 51'. Sotto osservazione la direzione di gara dell'arbitro Juan Luca Sacchi e il possibile tocco di mano dell'attaccante lagunare durante l'azione della rete. Nel post-partita, l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l'episodio ai microfoni di DAZN, spiegando perché il VAR non sia intervenuto per annullare il gol.

Moviola Venezia-Napoli, Marelli: “Sul gol di Adams nessuna certezza del tocco di mano”. Rigore netto su Hojlund

Il primo episodio riguarda il contrasto tra Adams e Rrahmani nell'azione che ha portato al vantaggio del Venezia. Secondo Marelli, il contatto fisico tra i due calciatori non costituisce un'infrazione, mentre resta impossibile stabilire con certezza se il pallone abbia colpito il braccio dell'attaccante. L'ex arbitro ha spiegato: “Al minuto 51 sul gol di Adams, c’è un contrasto con Rrahmani. Adams poggia il braccio sulla schiena di Rrahmani, ma poco importa. Tocco con il braccio? Era molto allargato rispetto al corpo, ma vedendo tutte le immagini non si capisce se c’è un tocco o meno. La sensazione è che il pallone non cambi rotazione, probabilmente ha solo sfiorato il braccio destro. Il VAR non poteva intervenire, perché non c’è alcuna certezza, ma solo un sospetto. In mancanza di prove la rete è regolare. Impossibile capire se ci sia un tocco o meno”.

L'altro episodio analizzato riguarda il calcio di rigore conquistato da Hojlund. In questo caso, Marelli non ha espresso dubbi sulla correttezza della decisione arbitrale, considerando evidente il fallo commesso dal difensore del Venezia: “Il rigore su Hojlund, invece, è molto evidente. Moreno interviene direttamente sulla gamba dell’attaccante del Napoli”.