Alvino: "A dispetto di quello che si legge, Allegri è in vantaggio su Italiano"

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"Italiano in vantaggio su Allegri? Non è così". Così Carlo Alvino, nel corso del programma “Nun C’Accire Nisciuno

"Italiano in vantaggio su Allegri? Non è così". Così Carlo Alvino, nel corso del programma “Nun C’Accire Nisciuno” in onda su Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, ha fatto chiarezza sulle strategie del club azzurro per la panchina del futuro.

"A dispetto di quello che si legge, non è così. Allegri è in vantaggio su Italiano. Le motivazioni non sono notizie ma mie sensazioni" ha spiegato Alvino, che nella giornata di ieri aveva dichiarato: “C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C’è un’unica trattativa in atto ed è questa”.