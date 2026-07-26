Spinazzola prima dell'amichevole: "Con Allegri più intensità col pallone. Sul centenario..."

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Spinazzola racconta il lavoro con Allegri e fissa gli obiettivi stagionali del Napoli.

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai a poche ore dalla sfida contro la Carrarese, soffermandosi sul lavoro che gli azzurri stanno svolgendo durante il ritiro estivo agli ordini di Massimiliano Allegri: "Con Allegri facciamo meno tattica e più intensità con la palla anche se oggi, a secco, abbiamo lavorato molto. La tattica la studiamo nel video. Il ritiro per me non è mai divertente (ride ndr.) devi sempre lavorare e metterti al passo: tra un mese deve essere divertente".

L'esterno ha poi rivolto lo sguardo agli obiettivi della nuova stagione: "Per noi è molto importante questo’anno, soprattutto la Champions che è il palcoscenico più bello di tutti anche per i tifosi. Lavoreremo anche per questo".

Infine un pensiero al centenario del Napoli: "Si tratta di una responsabilità in più. Difendere questa maglia è sempre speciale, ma rappresentare tutta la città è la responsabilità più grande che ci portiamo dietro".