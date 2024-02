Alvino applaude ADL: "Bravo a prendere posizione netta contro la Juve al Mondiale per Club"

Aurelio De Laurentiis ha parlato della qualificazione al prossimo Mondiale per Club nella sua lunga intervista

Aurelio De Laurentiis ha parlato della qualificazione al prossimo Mondiale per Club nella sua lunga intervista a margine dell'evento a Londra promosso dal Financial Times. A commentare le parole del presidente ci ha pensato anche Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter:

"Solo applausi ad Adl che prende una posizione netta su chi dovrebbe partecipare tra Napoli e Juventus al prossimo mondiale per club:” se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto andremmo noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club"".