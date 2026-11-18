Alvino: "C'è un'altra notizia oggi da dare oltre al centro sportivo"

Ultime calcio Napoli, le parole di Carlo Alvino

Carlo Alvino, giornalista, parla a Kiss Kiss Napoli nel giorno dell'annuncio dell'acquisizione dei terreni per la costruzione del centro sportivo del Napoli: "Quella di oggi è una data importante per il calcio Napoli dopo la firma dal notaio Coppa. Inizia ufficialmente con l'acquisizione dei suoli l'operazione centro sportivo. Spazzato via lo scetticismo che per troppo tempo ha accompagnato questa iniziativa. Da oggi si fa sul serio con l'atto notarile.

Vi voglio portare a una considerazione. La notizia non è quella che il Napoli finalmente patrimonializza con la costruzione di un centro sportivo. La notizia è che la proprietà conferma la volontà di restare al timone per almeno 5 anni ancora. Erano fastidiose e prive di fondamento le voci di un Adl pronto a lasciare. Anche queste sono state spazzate via. Adl non lascia ma raddoppia e ha una visione strategica sul futuro".