Conte: "Juve? Prima o poi il cerchio si chiuderà. Potevo tornare prima del Napoli"

Le parole di Conte, allenatore del quarto scudetto a Napoli, che lascia intendere un suo futuro ritorno alla Juve

"Penso che il cerchio con la Juve prima o poi si dovrà chiudere". Lo ha detto l'ex allenatore del Napoli Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio: "Io so di aver lasciato qualcosa e quel cerchio prima o poi dovremmo chiuderlo con la Juve. Ci sono stati in passato momenti in cui ci saremmo potuti riunire ma è difficile perché devono capitare due situazioni: io libero e loro in cerca di un allenatore. La prima volta quando la Juve prende Sarri. Io ero libero ma poi vado all'Inter. La seconda volta quando Giuntoli prende Thiago Motta e io poi vado al Napoli".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.