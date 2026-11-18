Torino, Casadei: "Napoli forte e gara difficile, ma vogliamo batterli"
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Le parole del centrocampista del Torino prima della sfida al Napoli di Allegri
Cesare Casadei aspetta il Napoli. Il centrocampista del Torino ha parlato a Sky Sport nella settimana che condurrà alla sfida di sabato al Maradona: "Sarà una partita difficile, col Napoli non è mai facile. I nazionali stanno tornando, vogliamo andare là e vincere la partita. Sappiamo che non sarà facile ma siamo consapevoli delle nostre qualità”.
Casadei ha anche elogiato il suo allenatore, Abate, che sta facendo molto bene: “Penso giorno per giorno. C’è stato un periodo in cui non ho giocato tanto ma sono sempre stato disponibile per le richieste del mister e di fare ciò che chiedesse lui. Futuro? Voglio il meglio per me e per la squadra“.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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