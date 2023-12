Alvino: “Contesto con forza l’ironia social sul rinnovo di Osimhen! E’ figlia del pregiudizio”

"Noto con enorme dispiacere troppa ironia sui social dopo le foto di De Laurentiis che firma con Osimhen".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen: "Noto con enorme dispiacere troppa ironia sui social dopo le foto di De Laurentiis che firma con Osimhen.

Un’ironia da quattro soldi, volgare e becera. Se si vuole davvero il bene del Napoli si deve fare poca ironia su questo rinnovo. Qualcuno dirà ha rinnovato perché andrà via, benissimo è una cosa non certa ma molto probabile. Però attenzione, se va via Osimhen in estate il Napoli porta a casa i soldi di clausola rescissoria altissima che garantirebbe a questo club la solidità economica per andare avanti a caccia di altri campioni come Osimhen e Kvara. Quindi contesto con forza questa ironia che è figlia solo del pregiudizio nei confronti del club e del presidente.

C’è poco da fare ironia, oggi c’è da essere contenti. Spesso accade che un episodio così importante per la carriera di un giocatore coincide con una super prestazione in campo. Chissà che Victor non ci faccia brindare con qualcosa di bello a noi che amiamo le sue giocate questa sera in Roma-Napoli”.