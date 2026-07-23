Video Manna pazzo di Rao: “Ha prospettive da Napoli, giusto vada subito a giocare!”

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Il ds azzurro elogia Rao e spiega la scelta del prestito al Pisa.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha speso parole di grande apprezzamento per Emanuele Rao, confermando quanto il club creda nelle qualità del giovane esterno. Durante la conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il dirigente ha spiegato che la scelta di mandarlo in prestito nasce dalla volontà di favorirne il percorso di crescita.

"Rao credo sia tra i più interessanti talenti dell'ultima B, andrà sicuramente a giocare, tenerli per poche partite interromperebbe il suo percorso di crescita. Può avere prospettive importanti anche a Napoli, giusto giochi e dimostri. Prisco è delle giovanili, come Vergara, siamo orgogliosi, è stato fatto un lavoro importante su di lui, l'anno scorso è stato sempre con noi, ha dimostrato qualità e noi ci teniamo particolarmente. Vedremo se resta con noi e gioca in Primavera oppure se va a giocare. Abbiamo tempo, non c'è problema".