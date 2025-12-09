Alvino: "Ma quale sassaiola, volete sporcare la vittoria! Un solo gesto da condannare"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Crc tornando a parlare dell'episodio di domenica prima della partita: "Inizia una settimana da Champions League, domani Benfica-Napoli, Mourinho contro Conte, partita importantissima per continuare a viaggiare in Europa. Il Napoli deve fare obbligatoriamente punti per continuare a coltivare l'obiettivo qualificazione attraverso gli spareggi per gli ottavi. Hanno cercato di sporcare in tutti i modi di la vittoria contro la Juve inventandosi sassaiole di sana pianta, assalti e la guerra civile.

Vergognatevi! Informazione palesemente anti-Napoli. Lo dico a te, che hai lanciato la bottiglia, è un gesto da condannare e sporchi l'immagine di Napoli, ma hanno trasformato questo lancio nella 'sassaiola', poi hanno fatto la corsa a cercare di capire come fare per rimediare. Ma sassaiola è italiano. L'avete trasformata in chissà che cosa. Avete cercato di sporcare una vittoria ottenuta sul campo legittimamente. Il Napoli vince dentro e fuori dal campo sistematicamente con i suoi 350mila turisti nel weekend dell'Immacolata e voi ci rimanete malissimo e la vivete male questa Napoli capitale della cultura, del turismo e del calcio".