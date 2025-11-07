Alvino non ci sta: "Juve e Spalletti celebrati, ma hanno pareggiato come il Napoli!"

Il giornalista Carlo Alvino a Radio Crc ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra rispondendo ad alcune domande dei tifosi che sono intervenuti in diretta: "Il Napoli ha in panchina uno dei migliori allenatori al mondo, come si fa a parlarne male? La realtà dei fatti ti porta a dover parlare obbligatoriamente bene del Napoli che ha appena vinto lo scudetto e che è una società seria che rispetta le regole.

Conte attira su di sé come una calamita tutta l'attenzione per difendere la squadra. E' una strategia comunicativa che attua da decenni e qualcuno puntualmente lo critica. E' tutto così evidente. La squadra è stata massacrata per lo stesso pareggio della Juve che però è stata esaltata. Così viene raccontato il calcio in Italia, io davvero impazzisco".