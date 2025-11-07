Caressa: "Stimo Conte, ma forse la comunicazione andrebbe un po' rivista"

Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la stagione del Napoli e le parole di Conte dopo l'Eintracht: "Sono un grande stimatore di Conte, che è un grande allenatore che ha sempre avuto questo tipo di comunicazione un po' aggressiva che ha funzionato al massimo per tantissimo tempo. Ecco, non sono sicuro che questo tipo di comunicazione funzioni ora all'esterno, poi all'interno non lo so. Lo avevo già detto a proposito di Mourinho.

Fino a qualche tempo fa si dicevano delle cose che rimanevano lì. Adesso i messaggi vengono ripetuti all'infinito dai social e quindi diventa stucchevole. Poi è vero che il messaggio può essere limitato a una settimana e poi lo cambi, ma proprio perché i social lo rendono popolare, lo fanno diventare valanga comunicazione e così cambiare messaggio stesso può dare l'impressione che ci sia poca coerenza. Quindi qualcosa a livello di comunicazione andrebbe rivista perché il mondo cambia e dopo dieci anni le cose cambiano".