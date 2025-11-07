Rinnovo Conte? Chiariello: "Lui non lo esclude. Mi auguro resti 4-5 anni al Napoli"

Umberto Chiariello a Radio Crc ha commentato la stagione del Napoli e il momento che sta vivendo la squadra azzurra rispondendo ad alcune dmande dei tifosi che sono intervenuti in diretta: "Cosa ne penso di Giovane come alternativa a Politano? No, assolutamente, è un buon giocatore, un bel prospetto, ma è una punta centrale, non è un'ala. Gioca da attaccante con Orban al Verona. Non è un'ala destra.

Lukaku? L'infortunio non ha fatto impazzire di piacere Conte, pur essendo arrivato Hojlund. Per lui Lukaku per la manovra del Napoli è insostituibile.

Conte per anni in panchina? L'ipotesi che stia tre anni, col prossimo, è molto realistica. E che possa rinnovare non lo sta escludendo. Parla sempre di cominciare a fermarsi di più nella società. Se si trova bene e i risultati lo aiutano, perché no? Io mi auguro possa restare 4-5 anni al Napoli, vuol dire che la squadra sarà sempre al vertice. Puoi criticarlo quanto vuoi, ma con lui è così".