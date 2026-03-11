Chi al posto di Vergara? Del Genio: "Ho una sensazione per il Lecce"

"Chi al posto di Vergara? Giovane o Elmas, credo. Con caratteristiche diverse. Io darei una chance a Giovane, per quanto Elmas meriti di restare in campo e magari così sarà in mediana con uno tra Lobotka e Gilmour". Lo ha detto Paolo Del Genio a Canale 8 a Linea Calcio: "Per Anguissa e De Bruyne prevedo ancora un impiego part-time. Vergara mancherà per un po' e mancherà parecchio anche Neres. Alla fine quando saranno tutti a disposizione avremo un affollamento spaventoso per quattro posti dietro la punta e da centrocampista e quindi lì bisognerà ruotare e magari fare sostituzioni anche a fine primo tempo per sfruttare appieno l'organico".