Alvino ribadisce: "Il Napoli non è in vendita! Inutile fantasticare su offerte..."
Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di TeleclubItalia con il suo editoriale, dedicato ad uno dei temi caldi in casa Napoli. Di seguito le sue parole: "Il Napoli non è in vendita! Siccome ripetutamente arrivano notizie prive di fondamento, a queste notizie prive di fondamento bisogna mettere un argine. La notizia è che il Napoli non in vendita. De Laurentiis è partito destinazione Los Angeles e a dispetto di quello che qualcuno racconta, a dispetto di quello che qualcuno scrive, non c'è nessun incontro con pseudo imprenditori americani interessati al Napoli, perché il Napoli non è in vendita.
Lo ha ribadito più volte Aurelio della Laurentiis e mi piace così metterci proprio il carico da novanta su questa notizia, perché mentre gli altri fantasticano offerte miliardarie, queste offerte miliardarie sistematicamente vengono smentite anche da quelli che dovevano essere coloro i quali erano erano pronti ad investire. Loro stessi hanno smentito, e si continua. E allora è meglio ribadire il concetto espresso più volte da De Laurentiis, espresso anche in conferenza stampa: «Finché vedrete la mia faccia state tranquilli, il Napoli non è in vendita»".
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