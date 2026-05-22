A Milinkovic il premio per il miglior gesto Fair Play dell'anno, AD Serie A: "Vale più di una parata"

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Lega Calcio Serie A e Philadelphia annunciano che il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” è stato assegnato al portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic, per essersi reso protagonista, in occasione della sfida Bologna-Napoli, dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell’arco della stagione sportiva 2025/2026.

Al termine del match disputato allo stadio “Renato Dall’Ara” lo scorso 9 novembre 2025, nonostante la sconfitta, Milinkovic-Savic si è avvicinato al giovane portiere del Bologna Massimo Pessina fagli i complimenti per l’esordio in Serie A appena avvenuto: un gesto tanto semplice quanto significativo che sintetizza i valori più sinceri dello sport. L'abbraccio di Vanja Milinkovic-Savic all'esordiente Pessina rappresenta l'immagine plastica di cosa sia davvero il calcio che amiamo.

“Questo gesto vale più di un gol o di una parata decisiva - ha detto Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A -. In campo la competizione è sacrosanta, ma è fondamentale non perdere mai di vista l'aspetto umano, tanto più quando cogli negli occhi di un avversario i sogni e le emozioni che anche tu hai vissuto all'inizio della tua carriera. Saper cogliere questo momento, a maggior ragione a ridosso di una gara, rappresenta il lato autentico e romantico del nostro sport”.

Per questo assegniamo il Philadelphia Fair Play Moment Of The Season a Milinkovic-Savic. Con un gesto semplice e spontaneo ha ricordato che rispetto, fratellanza e condivisione di un sogno contano quanto il risultato o la maglia.