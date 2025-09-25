"Andiamoceli a mangiare!", nel film i discorsi pre-partita di Di Lorenzo

vedi letture

È arrivato ieri nelle sale “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. Come racconta Il Mattino, accanto ad Antonio Conte emerge con forza la figura di Giovanni Di Lorenzo, considerato il vero co-protagonista della pellicola. Se da un lato le immagini mostrano spesso l’allenatore azzurro intento a motivare la squadra nello spogliatoio, dall’altro il capitano viene descritto come il personaggio rivelazione: è lui, infatti, a prendere la parola in diversi momenti cruciali della stagione, trasmettendo carica e senso di appartenenza ai compagni.

Emblematiche alcune scene mostrate nel film. Prima della sfida con la Fiorentina, Di Lorenzo richiama la squadra alla forza interiore: “Noi abbiamo una grande forza, una cosa che abbiamo qua (il cuore, ndr) e non tutti ce l’hanno”. Ancora più incisivo il discorso che precede la gara contro il Torino: “Usciamo fuori da qui e andiamoceli a mangiare”.